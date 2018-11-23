Шахтар створить у Харкові команду дівчат

Shakhtar Social Foundation оголошує про створення футбольної команди дівчат у Харкові.

Про це повідомляє офіційний Facebook гірників.

8 грудня в харківському фітнес-клубі Хвиля відбудеться тестове тренування для дівчат 2011 і 2012 року народження, за підсумками якого буде сформовано команду з 20 гравців.

Група продовжить регулярні заняття футболом у Харкові на чолі з кваліфікованими дитячими наставниками. Усі, хто прийде на тренування, отримають сувеніри й подарунки.

Нагадаємо, Матчі 16 туру УПЛ почнуться хвилиною мовчання.

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Джерело - Чемпіон.