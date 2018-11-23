Мбокані: обирав між Монако і Ліверпулем

Екс-форвард Динамо Дьємерсі Мбокані повідомив, що 2010 року він отримав пропозицію про перехід до Ліверпуля, від якої відмовився.

Його слова цитує Het Nieuwsblad.

"Коли я грав у Стандарді, у мене був вибір між Монако та Ліверпулем. У підсумку я вибрав французький клуб і, як показав час, це виявився не кращий варіант. Думаю, що якби я поїхав ц Ліверпуль, то моя кар'єра могла б скластися, як у Ето'О або Дрогба. Кажу так, бо я відчував, що з моїми рисами я ні в чому не поступався цим двом футболістам", — сказав Мбокані.

Дьємерсі Мбокані перейшов у Динамо влітку 2013 року з Андерлехта за 11 мільйонів євро, а в липні 2018 го покинув київський клуб на правах вільного агента після закінчення терміну дії контракту.

Зараз Мбокані захищає кольори Антверпена, з яким у серпні підписав контракт на один сезон.

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Джерело - Het Nieuwsblad..