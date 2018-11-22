Дружина Ракицького відсудила у колишнього агента чоловіка кругленьку суму

Дружина захисника Шахтаря і збірної України Ярослава Ракицького Ольга відсудила у футбольного агента Олега Шелемея 6 503 700 гривень. 26 липня рішення на її користь ухвалив Печерський районний суд Києва.

З 2011 по 2015 Ярослав Ракицький уклав з цим агентом три договори, кожен з яких розрахований на 2 роки. Документами передбачено, що Шелемей отримує комісійну винагороду в розмірі 10% від річної основної заробітної плати, яку отримує гравець на підставі трудового договору, укладеного за посередництвом агента футболіста. Але виявилося, що угоди підписувалися без відома Ольги Ракицької. А це суперечить низці статей Сімейного та Цивільного кодексів України.

В матеріалах справи зазначено, що "під час укладання договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Дружина і чоловік має право на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним, якщо він був укладений другим із подружжя без її/його згоди і якщо цей договір виходить за межі дрібного побутового".

Договори визнали недійсними і агент повинен повернути 244 500 доларів США, що на момент ухвалення рішення дорівнює 6 503 700 гривень. До слова, відповідачем виступав якраз Ярослав Ракицький, хоч гроші стягнули з агента.

Відзначимо, зараз агент Ярослава Ракицького Вадим Шаблій.

Нагадаємо, дружина Ракицького записала пісню з Іриною Білик.

Джерело - reyestr.court.gov.ua.