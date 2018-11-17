Буряк про склад збірної: Яка ж це ротація?

Екс-тренер Динамо та збірної України Леонід Буряк поділився думками про склад збірної, який вийшов у матчі зі Словаччиною.

Його слова наводить 1927.kiev.ua.

"Одразу як ознайомився зі складом, подумав: яка ж це ротація? Стільки молоді сиділо на лавці, і що? Де вона? У старті вийшов тільки Борячук, але ж він теж не хлопчик... Хотілося побачити в грі Петряка, Макаренка, але вони так і не вийшли. А в цілому, збірна України тримала м'яч у центрі поля, однак моменти майже не створювала", — сказав Буряк.