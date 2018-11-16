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Рух підтвердив переговори з Кучуком

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Рух підтвердив переговори з Кучуком

Спортивний директор Руху Володимир Лапицкий підтвердив переговори з білоруським тренером Леонідом Кучуком.

Про це розповів сам функціонер.

"Зараз з Кучуком йдуть переговори, тому говорити на цю тему ще рано. Потрібно почекати пару днів і все стане ясно ", - сказав Лапицький.

Також він додав, що ім'я нового тренера стане відомо після товариського матчу з Карпатами, до якого команду готуватимуть Андрій Кікоть та Віталій Романюк.

Раніше Кучук очолював київський Арсенал і Сталь з Кам’янського. Також працював в молдовському Шериф та російських Кубані, Локомотиві та Ростові.

 

Джерело - footboom.

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