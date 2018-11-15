Коноплянка не хоче роздавати поради молоді

Євген Коноплянка задоволений тим, що Мар'яна Шведа викликали у збірну.

Слова лідера української команди наводить офіційний сайт ФФУ.

"Що порадив би новачкам? Не збираюся їм нічого радити. Я ще сам гравець, не треба мене в тренери записувати (сміється). Я радий, що викликали Шведа. Ми були з ним в Севільї. Тоді він зі мною тільки тренувався. Шкода, що не грав у першій команді. Знаю, який він футболіст і на що він здатний. Мар'ян сам знайшов свій шлях. Навіщо мені йому щось радити? Вважаю, що у наших новачків буде достатньо бажання, щоб проявити себе. Бажаю їм успіхів", — заявив Коноплянка.