Лунін: Завжди готовий зіграти

Воротар Леганеса і збірної України Андрій Лунін заявив, що він хоче грати завжди і у всіх командах.

Слова Луніна наводить телеканал Футбол 1.

"Я завжди хочу грати у всіх командах. Однак склад на матч визначає головний тренер. У збірній все прекрасно, хороша атмосфера. Наступні матчі не мають турнірного значення, але сам приїзд у стан національної команди мотивує кращим чином. Чи є передчуття, що Шевченко довірить місце в складі? Я не можу це обговорювати, але завжди готовий зіграти, працюю для цього. Якщо ставлять в стартовий склад, то я виходжу і показую все, на що здатний.