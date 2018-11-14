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ПСЖ можуть погнати з Ліги чемпіонів

Сьогодні 20:06 550 0
ПСЖ можуть погнати з Ліги чемпіонів

ПСЖ загрожує виключення з Ліги чемпіонів за порушення правил фінансового фейр-плей. 

Про це повідомляє As.

УЄФА повернувся до розгляду ситуації з витратами парижан після того, як були опубліковані дані Football Leaks про завищені спонсорських виплати.

Також УЄФА має намір ще раз розглянути деталі трансферів до ПСЖ форвардів Неймара та Кіліана Мбаппе.

Не виключений варіант, при якому французькому клубу доведеться продати одну зі своїх зірок, щоб уникнути санкцій.

За ситуацією стежить Реал, який готовий підписати як Неймара, так і Мбаппе. 

Нагадаємо, Football Leaks з’ясував, що вартість Неймара при переході до ПСЖ було занижено

ПСЖ встановив рекордну серію без поразок у чемпіонаті Франції

Джерело - As.

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