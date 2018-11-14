Українські футзалісти зіграють проти Португалії

Два товариські матчі між збірними України і Португалії з футзалу відбудуться 4 та 5 грудня в Запоріжжі.

Про це повідомляє сайт асоціації футзалу України.

Минулого місяця збірна України двічі зіграла з командою Франції. У першому поєдинку команда Олександра Косенка зіграла внічию, а в другому — програла.

Обидва матчі відбудуться у палаці спорту Юність. Квитки вже у продажу. Початок обох поєдинків о 17:30.

Нагадаємо, збірна Португалії — чинний чемпіон Європи з футзалу. На останньому футзальному Євро наша команда поступилася португальцям з рахунком 3:5.

Джерело - АФУ.