Назвали найкориснішого гравця туру в УПЛ

Найкориснішим гравцем 15-го туру УПЛ за версією InStat став голкіпер Шахтаря Андрій Пятов.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Індекс ефективності гравця за версією InStat склав 329 балів. Також відзначимо, що голкіпер збірної України переміг у номінації Найкращий воротар туру.

Друге місце посів півзахисник Динамо Володимир Шепелєв (328 балів), третє — Майкон з Шахтаря (327 балів).

До слова, сьогодні стало відомо, хто став найкращим гравцем і найкращим тренером 15-го туру.

Джерело - УПЛ.