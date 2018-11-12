Українець став найкращим гравцем чемпіонату Польщі. ФОТО

Українець - кращий гравець чемпіонату Польщі в сезоні 2018/19 за даними InStat.

Компанія спортивної аналітики InStat порахувала індекс ефективності гравців чемпіонату Польщі після 15 зіграних турів.

Лідирує в цьому списку екс-українець Тарас Романчук, який став громадянином Польщі. На рахунку хавбека Ягеллонії 283 бали.

На 65-му рядку розташувався захисник Леха Володимир Костевич (251), захисник Краковії Олексій Дитятьєв - 99-й (246), хавбек Арки Андрій Богданов - 183-й (233), голкіпер Медзев Антон Каніболоцький - 208-й (229).

Всього в чемпіонаті Польщі виступають 426 футболістів.

Нагадаємо, Шапаренка визнали найкращим гравцем туру в УПЛ.

Тренером туру став Хацкевич.

Джерело - dynamomania.com.