Падіння Монако: круте піке протягом 16 матчів. ВІДЕО

Монако не знає смаку перемог вже протягом 16 матчів.

За останні 16 зустрічей клуб лише п'ять разів зіграв унічию і ще 11 разів програли. У матчі 13 туру Ліги 1 команда Тьєррі Анрі розгромно поступилася ПСЖ з рахунком 0:4.

Примітно, що очолив команду Анрі серед сезону й ще не перемагав на посаді тренера команди.

Єдину перемогу в сезоні в офіційних матчах "Монако" здобув 11 серпня в першому турі Ліги 1 в грі проти Нанта — 3:1.

Нагадаємо, ПСЖ встановив рекордну серію без поразок на старті сезону.

Джерело - Чемпіон.