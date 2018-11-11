Сіті впевнено здолало Юнайтед у манчестерському дербі

Манчестер Сіті в матчі 12 туру АПЛ в дербі розібрався з Манчестер Юнайтед.

Рахунок відкрив вже на 12-й хвилині Давід Сільва. У другому таймі подвоїв перевагу "містян" Агуеро, проте вже через 10 хвилин Юнайтед отримав право на пенальті за фол Едерсона. Марсьяль виконав вирок.

Втім, відігратися МЮ не вдалося. Під кінець матчу остаточний рахунок встановив Гюндоган.

Таким чином, Сіті знову лідирує в АПЛ, а МЮ залишився на 8-му рядку.

Чемпіонат Англії, АПЛ

12-й тур

11 листопада

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Сілва, 2:0 - 48 Агуеро, 2:1 - 57 Марсьяль, 3:1 - 86 Гюндоган.

Також, Ліверпуль переміг Фулгем в АПЛ.

А в Серії А Інтер розгромно посупився Аталанті.

Джерело - Чемпіон.