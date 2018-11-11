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Динамо - Маріуполь: пряма трансляція матчу

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Динамо - Маріуполь: пряма трансляція матчу

Динамо приймає Маріуполь у 15-му турі чемпіонату України 2018/19. 

Матч Динамо – Маріуполь стартував о 17:00.

Кияни повинні перемагати, адже напередодні їх у турнірній таблиці на одне очко обійшла Олександрія. Відзначимо, що в основі господарів у стартовий склад повертається Кадар, який відбув дискваліфікацію в УПЛ. 

Чемпіонат України, УПЛ

15 тур

11 листопада

Динамо — Маріуполь

Динамо: Бойко, Вербич, Шепелєв, Морозюк, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Сідклей, Бурда, Буяльський, Кадар.

Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Чоботенко, Биков, Кірюханцев, Федорчук, Піхальонок, Борячук, Вакула, Зубков.

Джерело - Чемпіон.

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