Динамо - Маріуполь: пряма трансляція матчу

Динамо приймає Маріуполь у 15-му турі чемпіонату України 2018/19.

Матч Динамо – Маріуполь стартував о 17:00.

Кияни повинні перемагати, адже напередодні їх у турнірній таблиці на одне очко обійшла Олександрія. Відзначимо, що в основі господарів у стартовий склад повертається Кадар, який відбув дискваліфікацію в УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

15 тур

11 листопада

Динамо — Маріуполь

Динамо: Бойко, Вербич, Шепелєв, Морозюк, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Сідклей, Бурда, Буяльський, Кадар.

Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Чоботенко, Биков, Кірюханцев, Федорчук, Піхальонок, Борячук, Вакула, Зубков.

Джерело - Чемпіон.