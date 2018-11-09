Кулач: Ми не опустимо руки

Форвард Ворскли Владислав Кулач прокоментував поразку від Карабаху у матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи.

Його слова наводить телеканал Футбол.

"Було велике бажання перемогти. Розуміли, наскільки важлива ця зустріч для нас. На результат вплинув швидкий пропущений гол. Ми намагалися контролювати м'яч, виходити з оборони в атаку через пас. Але якісного просування вперед у нас не було. Пізніше пробували розкрити оборону Карабаху довгими передачами. Не думаю, що у суперника було багато моментів, в основному зі стандартів. Ми теж мали кілька можливостей після стандартних положень. Думаю, що зустріч була більше нічийною. Пропущений гол, особливо коли привозиш його у свої ворота, б'є по психології", — сказав Владислав.

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Також форвард відзначив, що Карабах у першому матчі діяв інакше.

"Там вони намагалися більше розтягувати нас, ми тримали свої позиції. Тут же вони грали так само, як і більшість команд в Україні. У плані тактики, напевно, у другій зустрічі було легше. У першому матчі було простіше внаслідок того, що ми забили гол. Карабах біг вперед і у нас з'являлися вільні зони та ми вибігали в контратаки. Тут же, навпаки, нам довелося відіграватися. У нас були моменти — не пощастило. У Баку пощастило, а тут — ні. Ми не опустимо руки — це сто відсотків. Упевнений, що пауза після матчу з Шахтарем піде нам на користь. Добре підготуємося до Арсеналу, знаємо, що буде аншлаг. Ми віддамо всі сили, будемо намагатися грати в футбол", — сказав Кулач.