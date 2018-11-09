Джулай відзначив гру Динамо в матчі з Ренном. ФОТО

Відомий журналіст і телекоментатор Дмитро Джулай відзначи підхід тренера Динамо Олександра Хацкевича до вибору гравців у грі проти Ренна.

На своїй сторінці у Twitter він написав.

"Стартовий склад, що дозволив зіграти в іншому ритмі, з іншим темпом розвитку атак, зіграти швидко й водночас розумно. І можна було знову згадати, що Динамо — це сила в русі", — заявив Джулай.

Стартовий склад, що дозволив зіграти у іншому ритмі, з іншим темпом розвитку атак, зіграти швидко й водночас розумно. І можна було знову згадати, що "Динамо" – це сила в русі. — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 8 листопада 2018 р.

Нагадаємо, Динамо здолало Ренн.

А Шапаренко забиває в трьох матчах поспіль.

Джерело - Чемпіон.