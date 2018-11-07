Франков: Шахтар опустили таким пенальті

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков чекає грандіозного скандалу від помилки арбітра Віктора Кашшаї в першому таймі поєдинку Манчестер Сіті - Шахтар.
Про це написав сам журналіст.
"Справді, подібної хр*ні не пригадую. Це жах якийсь.
Безумовно, чекаю грандіозного скандалу з боку керівництва донецького клубу - всі причини для цього є. Так, щоб Європу як слід труснуло.
Якщо серйозніше: українську команду моторошно опустили таким суддівством. Чекаємо реакції. Питання не в Шахтарі, - написав Франков.
Джерело - matchday.