Франков: Шахтар опустили таким пенальті

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков чекає грандіозного скандалу від помилки арбітра Віктора Кашшаї в першому таймі поєдинку Манчестер Сіті - Шахтар.

Про це написав сам журналіст.

"Справді, подібної хр*ні не пригадую. Це жах якийсь.

Безумовно, чекаю грандіозного скандалу з боку керівництва донецького клубу - всі причини для цього є. Так, щоб Європу як слід труснуло.

Якщо серйозніше: українську команду моторошно опустили таким суддівством. Чекаємо реакції. Питання не в Шахтарі, - написав Франков.