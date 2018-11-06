Хавбек Карпат кращий за Неймара - Wyscout

Хавбек Карпат Хорхе Карраскаль увійшов у ТОП-5 гравців європейських чемпіонатів за кількістю обведень в сезоні.
Про це повідомляє Wyscout.
На рахунку Карраскаля 126 обведень (70% успішних), більше тільки у півзахисника Ніцци Аллана Сен-Максімена - 170 (76%).
Форвард ПСЖ Неймар розташувався на 4-му місці.
Цього сезону Карраскаль зіграв в УПЛ 13 матчів і зробив 1 ассист.
Нагадаємо, Карпати зіграють в чвертьфіналі Кубка України з Інгульцем.
А Швед став найкращим футболістом туру в УПЛ.
Джерело - facebook/footballhub.