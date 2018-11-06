Інтер заробить рекордну суму за матч проти Барселони

Сьогодні, 6-го листопада, Інтер зіграє домашній матч проти Барселони в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Міланці заробили рекордну суму на квитках.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Італійський клуб на цей момент реалізував 73,5 тисячі квитків на матч і заробив 5,8 мільйона євро. Місткість всього стадіону Сан-Сіро становить близько 80 тисяч місць,

Це рекордні збори на квитках в історії італійського футболу.

Попередній рекорд був встановлений Ромою. Римський клуб продав квитків на 5,2 мільйона євро на півфінальний матч проти Ліверпуля в торішній Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, вже сьогодні, 6 листопада о 22:00 відбудеться поєдинок групового етапу Ліги Чемпіонів між Інтером і Барселоною.

Дивитись поєдинок можна за посиланням.

Джерело - isport.ua.