Гравець Шахтаря став найкращим футболістом місяця в УПЛ. ФОТО

За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, найкращим гравцем жовтня в УПЛ став захисник Шахтаря - Ісмаїлі.

Про це повідоляє офіційний сайт організації.

У голосуванні брали участь переможці номінації Найкращий гравець туру (у жовтні: 11 тур - Сергій Гринь (Арсенал-Київ), 12 тур - Андрій Борячук (Маріуполь), 13 тур - Денис Безбородько (Десна), а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж жовтневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Віктор Циганков (Динамо), Ісмаїлі (Шахтар), Дмитро Шастал (Олександрія), Владислав Кулач (Ворскла), Алан Патрік (Шахтар).

Всього у голосуванні взяли участь близько 6 500 прихильників футболу. Результат їхнього вибору такий:

Ісмаїлі - 52 % голосів,

Віктор Циганков - 33 %,

Владислав Кулач - 10 %,

Дмитро Шастал - 3 %,

Денис Безбородько - 2 %,

Андрій Борячук, Сергій Гринь, Алан Патрік - 0 %.

Нагадаємо, Фонсека став найкращим тренером попереднього туру УПЛ.

А Швед - найкращим гравцем.

Джерело - УПЛ.