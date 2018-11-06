Гравець Шахтаря став найкращим футболістом місяця в УПЛ. ФОТО

За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, найкращим гравцем жовтня в УПЛ став захисник Шахтаря - Ісмаїлі.
Про це повідоляє офіційний сайт організації.
У голосуванні брали участь переможці номінації Найкращий гравець туру (у жовтні: 11 тур - Сергій Гринь (Арсенал-Київ), 12 тур - Андрій Борячук (Маріуполь), 13 тур - Денис Безбородько (Десна), а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж жовтневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Віктор Циганков (Динамо), Ісмаїлі (Шахтар), Дмитро Шастал (Олександрія), Владислав Кулач (Ворскла), Алан Патрік (Шахтар).
Всього у голосуванні взяли участь близько 6 500 прихильників футболу. Результат їхнього вибору такий:
Ісмаїлі - 52 % голосів,
Віктор Циганков - 33 %,
Владислав Кулач - 10 %,
Дмитро Шастал - 3 %,
Денис Безбородько - 2 %,
Андрій Борячук, Сергій Гринь, Алан Патрік - 0 %.
Нагадаємо, Фонсека став найкращим тренером попереднього туру УПЛ.
Джерело - УПЛ.