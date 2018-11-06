Коваленко прокоментував виклик до збірної

Хавбек Шахтаря Віктор Коваленко сподівається проявити себе у національній команді.
Про це сказав сам футболіст.
"Емоції позитивні, давно не був у збірній. Звичайно, хочеться приїхати і допомогти.
Чи отримаю шанс вийти в матчі проти Словаччини? Це залежить від тренера – буде він розраховувати на мене чи ні. Якщо навіть у мене буде одна-дві хвилини, я постараюся вийти і допомогти команді.
Неважливо, що майбутній матч вже нічого не значить – Україна завжди хоче перемагати, як і всі команди. Будемо грати на перемогу", – сказав Коваленко.
Нагадаємо, Коваленко приніс перемогу Шахтарю.
А головний тренер збірної України розповів, що у Коваленка великий потенціал.
Джерело - football24.ua.