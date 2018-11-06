Коваленко прокоментував виклик до збірної

Хавбек Шахтаря Віктор Коваленко сподівається проявити себе у національній команді.

Про це сказав сам футболіст.

"Емоції позитивні, давно не був у збірній. Звичайно, хочеться приїхати і допомогти.

Чи отримаю шанс вийти в матчі проти Словаччини? Це залежить від тренера – буде він розраховувати на мене чи ні. Якщо навіть у мене буде одна-дві хвилини, я постараюся вийти і допомогти команді.

Неважливо, що майбутній матч вже нічого не значить – Україна завжди хоче перемагати, як і всі команди. Будемо грати на перемогу", – сказав Коваленко.