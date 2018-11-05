Гаддерсфілд здобув першу перемогу в АПЛ. ВІДЕО

У 11-му турі чемпіонату Англії Гаддерсфілд на своєму полі переграв Фулгем та здобув першу перемогу у сезоні.

Гаддерсфілд виграв у Фулгема, завдяки автоголу. На 29-й хвилині м’яч у власні ворота, після навісу з флангу, головою спрямував Тімоті Фосу-Менса.

Гаддерсфілд переміг 1:0, здобув першу перемогу, набрав 6 очок та піднявся на 18-е місце. Фулгем з 5 пунктами опустився на останню сходинку турнірної таблиці.

Чемпіонат Англії, АПЛ

11-й тур

5 листопада

Гаддерсфілд - Фулгем 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 29 Фосу-Менса (автогол)

Нагадаємо, у 11-му турі АПЛ Вест Гем переміг Бернлі.

Манчестер Сіті розгромив Саутгемптон перед грою з Шахатрем у Лізі чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.