Кендзьора: Стьопа, спасибі за червону

Кендзьора подякував Степаненкові за вилучення, коли гравець Шахтаря давав післяматчевий коментар.

Інцидент показали у програмі Профутбол.

"У тому моменті з червоною карткою арбітр розібрався. Спочатку він не зрозумів, кому давати жовту, але потім і боковий підказав, і я підказав, ось і все", — сказав Степаненко.

У цей момент Томаш Кендзьора, який проходив повз, сказав: "Стьопа, спасибі за червону". А Вербич, який ішов слідом, поплескав Степаненка по плечу зі словами "Чао, маестро".

Нагадаємо, Динамо програло Шахтарю.

А гірники від Динамо пропустили ювілейний гол.

Джерело - Профутбол.