Суперник Ворскли в Лізі Європи звільнив головного тренера

Жозе Пезейру більше не є головним тренером лісабонського Спортінга – суперника Ворскли у Лізі Європи.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Спортінг оголосив про звільнення Жозе Пезейру з посади головного тренера команди. Виконувачем обов'язків став Тьягу Фернандеш.

Після 9 турів Прімейри ліги лісабонці посідають 2 сходинку і мають 19 очок, на 2 пункти відстаючи від лідера Порту.

У Лізі Європи португальці мають 6 очок після 3 турів і посідають 2 позицію у групі Е, де також виступає полтавська Ворскла.

Нагадаємо, в матчі Ліги Європи Ворскла зазнала прикрої поразки від Спортінга.

Джерело - sportarena.