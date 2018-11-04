Олександрія в драматичному матчі втратила перемогу

ПФК Олександрія на власному полі приймав чернігівську Десну.

Команди провели два різних тайми. У першому в атаці діяли господарі, в другому — гості.

Здавалося, що долю зустрічі вирішив гол з пенальті у виконанні Андрія Запорожана — 1:0. Але на останніх хвилинах Гітченко врятував свою команду від поразки.

Чемпіонат України, УПЛ

14 тур

4 листопада

Олександрія — Десна 1:0 (0:0)

Олександрія: Паньків, Микикцей, Бондаренко, Ковалець (Гречишкін 80), Пономар, Цуріков, Полярус, Запорожан (Довгий 74), Шастал (Протасов 56), Шендрік, Банада.

Десна: Паст, Огіря, Філіппов (Хльобас 46), Картушов, Коберідзе (Безбородько 65), Гітченко, Фаворов А., Імереков, Слінкін, Фаворов Д, Волков (Старенький 78)

Попередження: 31 Банада, 50 Коберідзе, 66 Запорожан, 67 Шендрик, 70 Пономар, 71 Фаворов А,

Джерело - Чемпіон.