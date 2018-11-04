Олександрія — Десна: стартові склади команд

Заключну частину 14-го туру в Українській Прем'єр-лізі відкриває матч ПФК Олександрія — Десна.
Менше, ніж за годину команди вийдуть на поле. Тим часом стали відомі склади команд, що грають.
Актуально: де дивитися матч Олександрія — Десна
Чемпіонат України, УПЛ
14 тур
4 листопада
Олександрія — Десна
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Олександрія: Паньків, Микикцей, Бондаренко, Ковалець, Пономар, Цуріков, Полярус, Запорожан, Шастал, Шендрік, Банада.
Десна: Паст, Огіря, Філіппов, Картушов, Коберідзе, Гітченко, Фаворов А., Імереков, Слінкін, Фаворов Д.
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Джерело - Чемпіон.