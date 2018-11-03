Лужний не поїхав з Динамо до Харкова. ФОТО

Помічник головного тренера Динамо Олег Лужний не приїхав з Динамо до Харкова.

Про це повідомляє FootballHUB.

"Проти Шахтаря без мотиватора. Олег Лужний не поїхав з командою до Харкова через застуду. Втрата для Динамо", — йдеться у повідомленні.

Проти @FCShakhtar без мотиватора😯

Олег Лужний не поїхав із командою до Харкова через застуду.

Втрата для @DynamoKyiv?🤔✍ pic.twitter.com/GJuWFENU2X — FootballHub (@FootballHub_Ua) 3 листопада 2018 р.

Нагадаємо, текстову трансляцію матчу Шахтар — Динамо читайте на нашому сайті.

Про всі перипетії напередодні матчу читайте в анонсі до гри.

Джерело - FootballHUB.