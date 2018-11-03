Лужний не поїхав з Динамо до Харкова. ФОТО

Помічник головного тренера Динамо Олег Лужний не приїхав з Динамо до Харкова.
Про це повідомляє FootballHUB.
"Проти Шахтаря без мотиватора. Олег Лужний не поїхав з командою до Харкова через застуду. Втрата для Динамо", — йдеться у повідомленні.
Проти @FCShakhtar без мотиватора😯— FootballHub (@FootballHub_Ua) 3 листопада 2018 р.
Олег Лужний не поїхав із командою до Харкова через застуду.
Втрата для @DynamoKyiv?🤔✍ pic.twitter.com/GJuWFENU2X
Нагадаємо, текстову трансляцію матчу Шахтар — Динамо читайте на нашому сайті.
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Джерело - FootballHUB.