Київський Арсенал підсилився одразу трьома гравцями

Арсенал-Київ дозаявив на матчі УПЛ трьох нових гравців – захисників Сержа Акакпо та Олексія Ларін та хавбека Артема Козака.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Київський Арсенал вніс до заявки на поточний сезон УПЛ 2018/19 досвідченого гравця оборони Сержа Акакпо. 31-річний захисник є вихованцем академії французького Осера.
Також канонірів підсилять 20-річний Артем Козак який провів попередні два сезони в юнацькій команді ПАОКа. Хавбек виховувався в системі Динамо. Та 24-річний Олексій Ларін який є вихованцем Дніпра, з січня 2017 по червень 2018 грав у складі болгарського Дунава.
Раніше Арсенал дозаявив чотирьох гравців.
Нагадаємо, Арсенал поступився Шахтареві в УПЛ.
Джерело - Арсенал.