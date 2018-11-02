Київський Арсенал підсилився одразу трьома гравцями

Арсенал-Київ дозаявив на матчі УПЛ трьох нових гравців – захисників Сержа Акакпо та Олексія Ларін та хавбека Артема Козака.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Київський Арсенал вніс до заявки на поточний сезон УПЛ 2018/19 досвідченого гравця оборони Сержа Акакпо. 31-річний захисник є вихованцем академії французького Осера.

Також канонірів підсилять 20-річний Артем Козак який провів попередні два сезони в юнацькій команді ПАОКа. Хавбек виховувався в системі Динамо. Та 24-річний Олексій Ларін який є вихованцем Дніпра, з січня 2017 по червень 2018 грав у складі болгарського Дунава.

Раніше Арсенал дозаявив чотирьох гравців.

Нагадаємо, Арсенал поступився Шахтареві в УПЛ.

Джерело - Арсенал.