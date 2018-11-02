34-річний Папа Гуйє не готовий грати весь матч

Новачок Карпат Папа Гуйє не довго роздумував перед тим як прийняв рішення перебратися до Львова.

Про це розповів сам футболіст.

"Я не роздумував довго, адже добре знайомий з українським футболом. Я знаю можливості практично всіх тутешніх команд. Коли почув, що є варіант з Карпатами, то взагалі не вагався. Тут є все для того, щоб проявляти свої найкращі якості. Я в порядку. Не буду говорити, що готовий зіграти всі 90 хвилин хоч завтра, але це питання часу. Однак мені треба всього лише кілька тренувань - і я буду готовий повністю. Так, я не грав, зате не переставав тренуватися і постійно вдома підтримував свою фізичну форму. Не переживайте щодо фізичної витривалості - переконаний, що надолужимо згаяне дуже швидко",- сказав Гуйє.

Нагадаємо, екс-гравець Дніпра переїде в Молдову.

Джерело - Карпати.