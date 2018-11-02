Зінченко отримав одну з найгірших оцінок у матчі з Фулгемом

В рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Сіті легко переграв Фулгем з рахунком 2:0.
У стартовому складі містян вийшов український півзахисник Олександр Зінченко, який провів поєдинок без заміни.
Авторитетний портал Whoscored оцінив дії Зінченка в матчі. За даними порталу в Олександра - одна з найгірших оцінок — 7,3. Гіршу оцінку, ніж в українця отримав голкіпер Аріджанет Муріч — 6,9, а також ті, хто виходив на заміни на кілька хвилин.
Нагадаємо, Зінченко може залишити Англію.
А Фулгем повторив досягнення 40-річної давнини.
Джерело - WhoScored.