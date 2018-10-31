Чорноморець — Ворскла: де дивитися матч 1/8 фіналу Кубку України

Учасник групового етапу Ліги Європи полтавська Ворскла зіграє у 1/8 фіналу Кубку України проти одеського Чорноморця.

Матч відбудеться в Одесі. Початок гри о 17:00.

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Матч покаже телеканал Футбол 1. Окрім цього поєдинок можна переглянути й на ресурсі Oll.TV. Трансляція платна.

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Джерело - Чемпіон.