Чорноморець — Ворскла: де дивитися матч 1/8 фіналу Кубку України

Учасник групового етапу Ліги Європи полтавська Ворскла зіграє у 1/8 фіналу Кубку України проти одеського Чорноморця.
Матч відбудеться в Одесі. Початок гри о 17:00.
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Матч покаже телеканал Футбол 1. Окрім цього поєдинок можна переглянути й на ресурсі Oll.TV. Трансляція платна.
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Джерело - Чемпіон.