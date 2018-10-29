Реал оновив черговий антирекорд

Мадридський Реал, який з тріском програв заклятому супернику — Барселоні, — оновив антирекорди.

Статистики навели нові факти про поточний стан Реала.

Мадридський клуб вперше за 17 років йде нижче восьмого місця в Прімері після 10 турів. У сезоні 2001/2002 команда займала 11-у позицію.

Вперше з 1947 року у Реала негативна різниця м'ячів після 10 матчів чемпіонату. Команда тренера Хулена Лопетегі пропустила і забила 14 голів, різниця дорівнює нулю.

Нагадаємо, Лопетегі покинув пост головного тренера Реалу.

Джерело - Opta.