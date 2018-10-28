Карпати у гостях розтрощили Чорноморець в УПЛ

У 13-му турі чемпіонату України Карпати на виїзді розгромили Чорноморець.

Карпати вийшли вперед вже на 2-й хвилині, коли відзначився Мар’ян Швед. На початку другого тайму гол у ворота одеситів забив Крістіан Понде. До розгромного рахунок на 77-й хвилині довів Сергій М’якушко. Наприкінці гри оборона Чорноморця взагалі розвалилася і Карпати хабили ще два голи.

Карпати перемогли 5:0, набрали 13 очок та залишилися на 10-му місці. Чорноморець з 9 очками йде слідом за львів’янами.

Чемпіонат України, УПЛ

13-й тур

28 жовтня

Чорноморець - Карпати 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Швед, 0:2 - 47 Понде, 0:3 - 77 М’якушко, 0:4 - 90+5 М'якушко, 0:5 - 90+6 Гуцуляк

Нагадаємо, у іншому матчі 13-го туру Шахтар переміг Арсенал-Київ.

Крім цього, Зоря та Олександрія зіграли внічию 1:1.

Джерело - Чемпіон.