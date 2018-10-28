Роналду побажав Реалу успіху в Ель Класіко

Кріштіану Роналду поділився очікуваннями від матчу між Реалом та Барселоною у чемпіонаті Іспанії.
Про це повідомляє As.
Екс-форвард Реалу, який зараз виступає у Ювентусі, заявив, що поважає Барселону, однак бажає перемоги мадридцям.
"Я дуже поважаю Барселону, але Реал у моєму серці. Тому я сподіваюся, що сьогоднішній матч виявиться щасливим для Реала", - сказав Роналду.
Матч між Барселоною та Реалом відбудеться сьогодні та розпочнеться о 17:15.
Завдяки дублю Роналду, Ювентус переміг Емполі у чемпіонаті Італії.
Джерело - As.