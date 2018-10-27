Грозний: Я групу гравців переведу в дубль

Група гравців київського Арсенала можуть бути переведені в дубль.

Про це сказав настаник команди В'ячеслав Грозний.

"Можна програвати, але мені здалося, що низка гравців трохи боялися Шахтаря. І вони не повірили, що граючи правильно, можна грати на рівних.

У мене зараз була досить жорстка розмова з гравцями у роздягальні. І я сказав, щоб не дивувалися, якщо я групу гравців переведу в дубль, тому що ви не дотягуєте до першої команди. Хто не буде відбирати м'яч – грати в мене не буде", – розповів Грозний.