Грозний: Я групу гравців переведу в дубль

Група гравців київського Арсенала можуть бути переведені в дубль.
Про це сказав настаник команди В'ячеслав Грозний.
"Можна програвати, але мені здалося, що низка гравців трохи боялися Шахтаря. І вони не повірили, що граючи правильно, можна грати на рівних.
У мене зараз була досить жорстка розмова з гравцями у роздягальні. І я сказав, щоб не дивувалися, якщо я групу гравців переведу в дубль, тому що ви не дотягуєте до першої команди. Хто не буде відбирати м'яч – грати в мене не буде", – розповів Грозний.
Нагадаємо, Арсенал поступився Шахтареві в УПЛ.
Також, Десна впевнено обіграла Маріуполь в УПЛ.
Джерело - football24.ua.