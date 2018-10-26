Шахтар презентує фотовиставку в Харкові

1 листопада, напередодні матчу з Динамо, в Харкові відкриється фотовиставка, присвячена історії виступів Шахтаря в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Раніше представлена в Києві експозиція розташується на другому поверсі ТРЦ Караван.

У день відкриття для вболівальників відбудеться автограф-сесія головного тренера Шахтаря Паулу Фонсеки й футболістів команди. Початок заходу о 18:00.

Нагадаємо, Кадар і Кайоде не зіграють в матчі 14-го туру УПЛ Шахтар — Динамо.

Раніше, Шахтар розгромно поступився МанСіті.

Джерело - Шахтар.