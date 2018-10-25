Арсенал вирвав перемогу в Спортінга, Мілан програв Бетісу, інші матчі Ліги Європи

Відбулися чергові матчі 3-го туру Ліги Європи в групах А, В, С, D, E, F.
В іншому матчі групи Е, в якій виступає полтавська Ворскла, лондонський Арсенал мінімально обіграв Спортінг завдяки голу Велбека, забитого наприкінці другого тайму.
Ліга Європи, 3-й тур
Група А
АЕК Ларнака – Лудогорець 1:1
Голи: 0:1 - 7 Лукокі, 1:1 - 25 Ларена
Цюріх – Байєр 3:2
Голи: 1:0 - 44 Маскерано, 1:1 - 50 Белларабі, 1:2 - 54 Белларабі, 2:2 - 59 Домджоні, 3:2 - 78 Одей
Група В
Зальцбург – Русенборг 3:0
Голи: 1:0 - 34 Даббур , 34, 2:0 - 53 Вольф 3:0 - 59 Даббур
РБ Лейпциг – Селтік – 2:0
Голи: 1:0 - 31 Кунья, 2:0 - 35 Брума
Група С
Зеніт – Бордо 2:1
Голи: 0:1 - 26 Бріан, 1:1 - 41 Дзюба, 2:1 - 85 Кузяєв
Копенгаген – Славія 0:1
Гол: 0:1 - 46 Матоушек
Ліга Європи. Група E
Спортінг – Арсенал – 0:1
Гол: 0:1 - 77 Велбек
Ліга Європи. Група D
Андерлехт – Фенербахче – 2:2
Голи: 1:0 - 35 Баккалі, 2:0 - 50 Баккалі, 2:1 – 53 Фрей, 2:2 - 57 Калдирим
Спартак Трнава – Динамо Загреб – 1:2
Голи: 1:0 - 32 Горбані, 1:1 – 65 Гавранович, 1:2 - 77 Оршич,
Ліга Європи. Група F
Мілан – Бетіс – 1:2
Голи: 0:1 - 30 Санабрія, 0:2 - 54 Ло Чельсо 1:2 - 83 Кутроне
Дюделанж – Олімпіакос – 0:2
Голи: 0:1 - 66 Торосідіс, 0:2 - 81 Фортуніс
Джерело - Чемпіон.