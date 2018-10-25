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Арсенал вирвав перемогу в Спортінга, Мілан програв Бетісу, інші матчі Ліги Європи

Сьогодні 22:33 251 0
Арсенал вирвав перемогу в Спортінга, Мілан програв Бетісу, інші матчі Ліги Європи

Відбулися чергові матчі 3-го туру Ліги Європи в групах А, В, С, D, E, F.

В іншому матчі групи Е, в якій виступає полтавська Ворскла, лондонський Арсенал мінімально обіграв Спортінг завдяки голу Велбека, забитого наприкінці другого тайму.

Ліга Європи, 3-й тур 

Група А 

АЕК Ларнака – Лудогорець 1:1

Голи: 0:1 - 7 Лукокі, 1:1 - 25 Ларена 

Цюріх – Байєр  3:2

Голи: 1:0 - 44 Маскерано, 1:1 - 50 Белларабі, 1:2 - 54  Белларабі, 2:2 - 59 Домджоні, 3:2 - 78 Одей

Група В

Зальцбург – Русенборг  3:0

Голи: 1:0 - 34 Даббур , 34,  2:0 - 53 Вольф 3:0 - 59 Даббур 

РБ Лейпциг – Селтік – 2:0

Голи: 1:0 - 31 Кунья, 2:0 - 35 Брума

Група С

Зеніт – Бордо  2:1 

Голи: 0:1 - 26 Бріан, 1:1 - 41 Дзюба, 2:1 - 85  Кузяєв

Копенгаген – Славія  0:1 

Гол: 0:1 - 46 Матоушек

Ліга Європи. Група E

Спортінг – Арсенал – 0:1 

Гол:  0:1 - 77 Велбек

Ліга Європи. Група D

Андерлехт – Фенербахче – 2:2

Голи: 1:0 - 35 Баккалі, 2:0 - 50 Баккалі, 2:1 – 53 Фрей, 2:2 - 57 Калдирим

Спартак Трнава – Динамо Загреб – 1:2

Голи: 1:0 - 32 Горбані, 1:1 – 65 Гавранович, 1:2 - 77 Оршич,

Ліга Європи. Група F

Мілан – Бетіс – 1:2

Голи:  0:1 - 30 Санабрія, 0:2 - 54 Ло Чельсо 1:2 - 83 Кутроне

Дюделанж – Олімпіакос – 0:2

Голи: 0:1 - 66 Торосідіс, 0:2 - 81 Фортуніс

Джерело - Чемпіон.

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