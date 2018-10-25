Ліга чемпіонів. Результати за 24 жовтня та турнірне становище в групах A, B, C, D

Напередодні в Європі відбулися матчі 3-го туру Ліги чемпіонів у групах A, B, C, D.

До вашої уваги результати всіх матчів та турнірне становище команд.

Ліга чемпіонів

Група А

Борусія Дортмунд — Атетіко 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 — 38 Вітсель, 2:0 — 73 Геррейро, 3:0 — 83 Санчо, 4:0 — 89 Геррейро.

Брюгге — Монако 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 — 31 Сілла, 1:1 — 39 Феррейра.

Група В

Барселона — Інтер 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 — 32 Алькантара, 2:0 — 83 Альба.

ПСВ — Тоттенгем 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 — 29 Лосано, 1:1 — 39 Моура, 1:2 — 54 Кейн, 2:2 — 87 де Йонг.

Група С

Ліверпуль — Црвена Звезда 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 — 20 де Олівейра, 2:0 — 45 Салах, 3:0 — 51 пенальті Салах, 4:0 — 80 Мане.

ПСЖ — Наполі 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 — 29 Інсіньє, 1:1 — 61 автогол Руї, 1:2 — 77 Мертенс, 2:2 — 90+3 Ді Марія.

Група D

Локомотив — Порту 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 — 26 пенальті Марега, 1:1 — 38 Міранчук, 1:2 — 35 Еррера, 1:3 — 47 Корона.

Галатасарай — Шальке 0:0

Нагадаємо, відеоогляд матчів дивіться за посиланням.

Джерело - Чемпіон.