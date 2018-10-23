АЕК з Чигринським поступився Баварії, Янг Бойз зіграв внічию з Валенсією

У 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів АЕК, з Дмитром Чигринським у складі, поступився Баварії.
Українець вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч на позиції центрального захисника. Баварія забила два голи саме після помилок оборонців АЕК.
Ліга чемпіонів
3-й тур
23 жовтня
АЕК - Баварія 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 61 Мартінес, 0:2 - 63 Левандовський
Янг Бойз - Валенсія 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 26 Батшуай, 1:1 - 55 Оаро (з пенальті)
Шахтар у 3-му турі Ліги чемпіонів грає у Харкові з Манчестер Сіті.
Чемпіон веде текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Манчестер Сіті.
Джерело - Чемпіон.