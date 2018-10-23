АЕК з Чигринським поступився Баварії, Янг Бойз зіграв внічию з Валенсією

У 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів АЕК, з Дмитром Чигринським у складі, поступився Баварії.

Українець вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч на позиції центрального захисника. Баварія забила два голи саме після помилок оборонців АЕК.

Ліга чемпіонів

3-й тур

23 жовтня

АЕК - Баварія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Мартінес, 0:2 - 63 Левандовський

Янг Бойз - Валенсія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Батшуай, 1:1 - 55 Оаро (з пенальті)

Шахтар у 3-му турі Ліги чемпіонів грає у Харкові з Манчестер Сіті.

Чемпіон веде текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Манчестер Сіті.

Джерело - Чемпіон.