Ярмоленко міг перейти в Інтер

Головний тренер львівських Карпат Жозе Мораїш розповів, як пропонував Інтеру підписати Андрія Ярмоленка.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню Tribuna.com.

"Коли я був в Інтері, то рекомендував клубу Андрія Ярмоленка. Бачив, що у нього є потенціал для найвищого рівня. Він дуже виділявся. Але ми так і не змогли привезти його. Зараз він в англійському футболі. Дуже важливо, що він зрілий. Коли ти молодий, то важче переходити на високий рівень", - сказав Мораіш.