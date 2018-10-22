Визначили найкращого тренера 12-го туру УПЛ. Обійшлося без грандів

Наставник Олександрії Володимир Шаран визнаний найкращим тренером 12-го туру УПЛ.

Про це повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-Ліги.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу, проаналізувавши підсумки 12-го туру Прем'єр-ліги, вибрало найкращого наставника команди минулого ігрового тижня.

Із середнім балом в 4,6 (максимум - 5) почесне звання тренера туру дісталося наставникові Олександрії Володимиру Шарану, команда якого вдома обіграла Карпати 2:1.

Відзначимо, що це друге визнання тренером туру для наставника олександрійців. Раніше його називали найкращим за підсумками 4-го туру УПЛ.

Джерело - УПЛ.