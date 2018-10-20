Моурінью: Азар - найкращий гравець АПЛ

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуріньо хотів би бачити хавбека Челсі Едена Азара усебе в команді.

Про це розповів сам Особливий.

"Я б хотів побачити Едена в Манчестер Юнайтед, але я не думаю, що Челсі його продасть.

Азар - найкращий гравець ліги, тому Челсі знаходиться у верхній частині турнірної таблиці, так як наявність Едена дуже важливо для команди ", - сказав Моурінью.