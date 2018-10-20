Суперник Шахтаря переміг Нім в Лізі 1. ВІДЕО

У матчі 10 туру Ліги 1 Ліон вдома здобув перемогу над новачком Німом і вийшов на 3 сходинку в турнірній таблиці.

Ліон у матчі 10 туру Ліги 1 вдома без кількох лідерів приймав новачка дивізіону Нім. На 24-й хвилині Мусса Дембеле вивів господарів уперед.

Нім мав шалену ігрову перевагу, але на 90-й хвилині Мемфіс Депай поставив крапку в зустрічі і здобув 3 очки для суперника Шахтаря.

Чемпіонат Франції, Ліга 1

10 - й тур

19 жовтня

Ліон - Нім 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Дембеле, 2:0 - 90 Депай

Водночас Шахтар переграв Десну в УПЛ.

Нагадаємо, Шахтар втратив перемогу у матчі з Ліоном.

Джерело - Чемпіон.