Суперник Шахтаря переміг Нім в Лізі 1. ВІДЕО

У матчі 10 туру Ліги 1 Ліон вдома здобув перемогу над новачком Німом і вийшов на 3 сходинку в турнірній таблиці.
Ліон у матчі 10 туру Ліги 1 вдома без кількох лідерів приймав новачка дивізіону Нім. На 24-й хвилині Мусса Дембеле вивів господарів уперед.
Нім мав шалену ігрову перевагу, але на 90-й хвилині Мемфіс Депай поставив крапку в зустрічі і здобув 3 очки для суперника Шахтаря.
Чемпіонат Франції, Ліга 1
10 - й тур
19 жовтня
Ліон - Нім 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 24 Дембеле, 2:0 - 90 Депай
Водночас Шахтар переграв Десну в УПЛ.
Нагадаємо, Шахтар втратив перемогу у матчі з Ліоном.
Джерело - Чемпіон.