Колишній гравець Динамо гратиме в Серії А

Екс-півзахисник Динамо Київ Мігел Велозу підписав однорічний контракт з Дженоа з опцією продовження ще на рік.
Про це повідомляє прес-служба "грифонів".
🔴🔵Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver formalizzato l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Miguel #Veloso.— Genoa CFC (@GenoaCFC) 19 жовтня 2018 р.
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Нагадаємо, Велозу виступав за Дженоа з 2016 року, куди він перейшов із київського Динамо.
Раніше була інформація, що Велозу гратиме в АПЛ.
Джерело - twitter/GenoaCFC.