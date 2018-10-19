Колишній гравець Динамо гратиме в Серії А

Екс-півзахисник Динамо Київ Мігел Велозу підписав однорічний контракт з Дженоа з опцією продовження ще на рік.

Про це повідомляє прес-служба "грифонів".

🔴🔵Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver formalizzato l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Miguel #Veloso.



Clicca qui ➡️ https://t.co/NvBHXEMWPF pic.twitter.com/qBsEYOXulg — Genoa CFC (@GenoaCFC) 19 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, Велозу виступав за Дженоа з 2016 року, куди він перейшов із київського Динамо.

Раніше була інформація, що Велозу гратиме в АПЛ.

Джерело - twitter/GenoaCFC.