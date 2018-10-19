Збірна України зіграє в Полтаві

Збірна України може зіграти у Полтаві.
Про це розповів президент федерації футболу України Андрій Павелко.
"Полтава наступного року може прийняти матч збірної України", – сказав Павелко.
Нагадаємо, на стадіоні Ворскли у Полтаві пройшла реконструкція, аби клуб міг грати матчі Ліги Європи на стадіоні імені Бутовського.
Таким чином збірна України також може проводити свої матчі у Полтаві, адже стадіон відповідає нормам УЄФА.
Раніше, Україна переграла Чехію і гарантувала собі перше місце в Лізі націй.
Джерело - footboom.