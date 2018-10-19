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Ястремська - Бенчич: пряма онлайн-трансляція півфіналу

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Міланське дербі, Моурінью їде в гості до Челсі: топ матчі вікенду

Сьогодні 19:45 307 0
Міланське дербі, Моурінью їде в гості до Челсі: топ матчі вікенду

Цього тижня, після невеликої перерви, поновляться європейські чемпіонати. Ми підготували поєдинки які не варто пропустити. Бо це топ матчі європейського вікенду.

Англійська Прем'єр-Ліга

12-й тур

20 жовтня

14:30

Трансляція - Футбол 1

Челсі - Манчестер Юнайтед

Зараз в АПЛ сформувалася група з трьох команд, в активі яких по 20 очок. Особливість трійки лідерів - відсутність поразок. Челсі в цьому угрупованні займає проміжне друге місце, випереджаючи Ліверпуль за рахунок різниці забитих-пропущених.

Останньою перемогою над Ньюкаслом Манчестер дещо поправив своє турнірне становище але все одно має негативну різницю голів і купу моральних боргів. Перш за все, перед уболівальниками. Адже гра команди Жозе Моурінью не викликає нічого крім розчарування.

Прогноз Чемпіона 2:0

 Іспанська Ла-Ліга

 9-й тур

 20 жовтня 

 21:45

 Трансляція MEGOGO

Барселона - Севілья

Севілья сьгодні являється лідером Прімери. І цілком заслужено. Команда показує дійсно хорошу гру. Це на власній шкірі відчув Реал, який був розгромлений 3:0. 

Барселона ж, яка не може виграти в чемпіонаті вже 4 гри поспіль, так само як і вершкові перебуває не в найкращих кондиціях. А це шанс для Севільї по-перше помститися за Суперкубок, по-друге відрватися від гранатових і спокійніше продовжувати свою лідерську ходу.

Прогноз Чемпіона 2:2

Італійська Серія А

9-й тур

21 жовтня

21:30

Трансляція Футбол 2

Інтер - Мілан

Інтер - один із лідерів чемпіонату Італії. До Ювентуса дуже далеко, але нерадзуррі на нього вже і не орієнтуються. Єдина можлива ціль - срібло.

"Усі дербі мають свій присмак",- сказав форвард Мілана Гонсало Ігуаїн. Важко з ним не погодитися, але той факт, що команди розділяють цілих 6 позицій в турнірній таблиці не надає гостроти. Хоча підопічні Гатуззо, здається, знайшли свою гру. Три перемоги поспіль дають фанатам вагомі сподівання на успіх і у цій грі.

Прогноз Чемпіона 1:1

 Українська Прем'єр - Ліга

 12-й тур 

 20 жовтня

 17:00

 Трансляція Футбол 2

 Ворскла - Динамо

Так як, і Динамо, і Ворскла знаходяться серед лідерів нашого чемпіонату, цей матч ми також внесимо до топ поєдинків вікенду.

Учасники Ліги Європи зіграють, таку собі, репетицію перед матчами другого за престижністю турніру старого сівту.

Зазвичай полтавці досить вдало вдома грають проти Динамо. Тому на легку прогулянку динамівці нехай не розраховують. 

Не зважаючи на неверазну гру киян, в УПЛ справи в них йдуть не погано - друге місце і всього три очки до лідерства. Та й ювілей головного тренера має спонукати гравців до перемоги в столиці галушок.

Прогноз Чемпіона 1:2

Джерело - Чемпіон.

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