Мбаппе хоче виступити на Олімпіаді

19-річний нападник ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе після перемоги на Чемпіонаті світу хоче здобути ще чимало титулів

Його слова цитує Спортарена з посиланням на RMC Sport.

"Мені потрібно ще багато чого зробити в житті. Хочу всього досягнути. З Францією мені потрібно перемогти на чемпіонаті Європи. Також я хотів би взяти участь на Олімпійських іграх, чому б і ні. А ось з ПСЖ ми знаємо, чого не вистачає — перемоги в Лізі чемпіонів", — каже Мбаппе.