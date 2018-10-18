Тролі в клітці: Санін розповів, чому Маріуполь не публікує меми

Перший віце-президент Маріуполя Андрій Санін розповів, чому маріупольський клуб перестав публікувати меми перед матчами.

Про це він розповів у інтерв'ю FootballHUB.

"Раніше це рішення було ситуативним. Тоді ми їх використовували, щоб протидіяти інформаційній війні, яка велася проти нашого клубу. Такий спосіб відрізнявся від методів наших суперників, але він працював. Зараз в цьому потреби немає, тому поки ми фабрику тролів зупинили. Тролі замкнені у клітці. Та якщо знадобиться, ми її відкриємо", — сказав Санін.