Тролі в клітці: Санін розповів, чому Маріуполь не публікує меми

Перший віце-президент Маріуполя Андрій Санін розповів, чому маріупольський клуб перестав публікувати меми перед матчами.
Про це він розповів у інтерв'ю FootballHUB.
"Раніше це рішення було ситуативним. Тоді ми їх використовували, щоб протидіяти інформаційній війні, яка велася проти нашого клубу. Такий спосіб відрізнявся від методів наших суперників, але він працював. Зараз в цьому потреби немає, тому поки ми фабрику тролів зупинили. Тролі замкнені у клітці. Та якщо знадобиться, ми її відкриємо", — сказав Санін.
Нагадаємо, гравець Маріуполя дебютував за збірну Камеруну.
А екс-тренер Маріуполя розповів, що хотів працювати у Росії.
Джерело - FootballHUB.