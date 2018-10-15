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Коноплянка розповів про різницю між німецькими та українськими вболівальниками

Сьогодні 15:31 197 0
Коноплянка розповів про різницю між німецькими та українськими вболівальниками

Півзахисник Шальке і збірної України Євген Коноплянка розповів про спілкування з фанатами гельзенкірхенського клубу.

Його слова наводить програма Профутбол.

"Коли я йду після зустрічі, коли цей матч жахливий, то мені просто соромно перед уболівальниками. Вони йдуть засмученими. Мені трошки не по собі, коли на них дивишся. Але в колективі кожен підтримував один одного. Все починається з тренера, він завжди говорить, щоб ми ніколи не опускали голови, коли на нас дивляться вболівальники. Ми повинні самі відповідати за наш результат, це ми грали, а не вони", — сказав Коноплянка.

Чи лунають на адресу футболістів нецензурні вирази футболіст не знає, але вболівальники завжди серйозно мотивують гравців.

"Не думав, що після третього програного матчу вони будуть нам плескати, але вони плескали. Їх навіть не потрібно було заводити. А ось після четвертого поразки вболівальники нас покликали до себе. Почали з ними обговорювати: що, як і чому. Ніколи цього не забуду, мурашки побігли по шкірі. Вони такі слова сказали, а потім почали бити по сітці. Вони і нас завели - ми теж почали кричати. З того моменту ми йдемо без поразок", — заявив Коноплянка.

Нагадаємо, Коноплянк з Караваєвим принизили Зінченка і Маліновського.

Також Коноплянка зізнався, коли перейде в Минай.

Джерело - Профутбол.

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