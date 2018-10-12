Україна U-21 — Шотландія U21: стартові склади команд

Стали відомі стартові склади команд на матч відбору до молодіжного Євро-2019 між Україною та Шотландією.
У складі жовто-синіх прогнозовано вийдуть Лунін та Коваленко.
До вашої уваги стартові склади команд.
Чемпіонат Європи U-21
Відбірковий раунд
12 жовтня
Україн — Шотландія
Україна: Лунін, Кірюханцев, Попов, Миколенко, Михайличенко, Швед, Піхальонок, Шепелєв, Луньов, Коваленко, Зубков.
Шотландія: Маккрорі, Сміт, Тейлор, Буйтс, Портеус, Кедден, Маккрорі, Кемпбелл, Морган, Брофі, Моллан.
Нагадаємо, де дивитсия матч — читайте на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.