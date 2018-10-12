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Україна U-21 — Шотландія U21: стартові склади команд

Сьогодні 17:50 327 0
Україна U-21 — Шотландія U21: стартові склади команд

Стали відомі стартові склади команд на матч відбору до молодіжного Євро-2019 між Україною та Шотландією.

У складі жовто-синіх прогнозовано вийдуть Лунін та Коваленко.

До вашої уваги стартові склади команд.

Чемпіонат Європи U-21

Відбірковий раунд

12 жовтня

Україн — Шотландія

Україна: Лунін, Кірюханцев, Попов, Миколенко, Михайличенко, Швед, Піхальонок, Шепелєв, Луньов, Коваленко, Зубков.

Шотландія: Маккрорі, Сміт, Тейлор, Буйтс, Портеус, Кедден, Маккрорі, Кемпбелл, Морган, Брофі, Моллан.

Нагадаємо, де дивитсия матч — читайте на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.

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